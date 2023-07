Marché de Noël – Centre-ville Seltz, 25 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Laissez-vous surprendre par l’ambiance et le charme de ce cadre. Des décorations, des cadeaux ou encore des douceurs de Noël vous seront proposés. Tout au long du week end, des animations et pleins d’autres surprises pour le plus grand bonheur des visiteurs..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Let yourself be surprised by the atmosphere and charm of this setting. Decorations, gifts and Christmas sweets will be offered. Throughout the weekend, animations and many other surprises for the greatest happiness of the visitors.

Déjese sorprender por el ambiente y el encanto de este entorno. Se ofrecerán adornos, regalos y dulces navideños. Durante todo el fin de semana, habrá espectáculos y muchas otras sorpresas para el disfrute de los visitantes.

Lassen Sie sich von der Atmosphäre und dem Charme dieses Rahmens überraschen. Es werden Ihnen Dekorationen, Geschenke oder auch weihnachtliche Leckereien angeboten. Das ganze Wochenende über gibt es Animationen und viele andere Überraschungen zur Freude der Besucher.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg