Chasse aux trésors de Noël : Le Noël des gourmands Seltz, 25 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Profitez de la magie de Noël tout en partant à la recherche d’un trésor ! Énigmes, rébus, indices vous aideront à dénicher le secret….Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le »trésor ». Le livret de jeu disponible sur simple demande au bureau de l’office de tourisme à Seltz aux heures d’ouverture.

En cas de fermeture le livret est disponible à la Boulangerie Campaillette, 21 rue Principale..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 . 0 EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy the magic of Christmas while you go on a treasure hunt! Puzzles, riddles and clues will help you find the secret….A reward is at hand for those who find the « treasure ». The game booklet is available on request at the tourist office in Seltz during opening hours

In case of closure the booklet is available at the Boulangerie Campaillette, 21 rue Principale.

¡Disfruta de la magia de la Navidad mientras buscas un tesoro! Enigmas, rompecabezas y pistas te ayudarán a encontrar el secreto….. Hay una recompensa para los que encuentren el « tesoro ». El cuaderno de juego se puede solicitar en la oficina de turismo de Seltz durante el horario de apertura

En caso de cierre, el folleto está disponible en la Boulangerie Campaillette, 21 rue Principale.

Genießen Sie den Zauber der Weihnachtszeit, während Sie sich auf die Suche nach einem Schatz begeben! Rätsel, Rebus und Hinweise helfen Ihnen, das Geheimnis zu lüften….Eine Belohnung winkt denjenigen, die den »Schatz » gefunden haben. Das Spielheft ist auf einfache Anfrage im Büro des Fremdenverkehrsamtes in Seltz während der Öffnungszeiten erhältlich

Bei Schließung ist das Heft in der Boulangerie Campaillette, 21 rue Principale, erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg