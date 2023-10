Atelier culinaire : le riz de veau sous l’effigie d’un chef Seltz, 21 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Vous aurez l’occasion de cuisiner lors de cet atelier, Les pépites de ris de veau en croute feuilletée, accompagné de son émulsion à la truffe et ses légumes oubliés avec Jacky Bletzacker. Inscription obligatoire à l’ Office de Tourisme..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



During this workshop, you’ll have the opportunity to cook sweetbread nuggets in a puff pastry crust, accompanied by a truffle emulsion and forgotten vegetables with Jacky Bletzacker. Registration required at the Tourist Office.

Durante este taller, tendrá la oportunidad de cocinar nuggets de mollejas en una costra de hojaldre, acompañados de una emulsión de trufa y verduras olvidadas con Jacky Bletzacker. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

In diesem Workshop haben Sie die Gelegenheit, mit Jacky Bletzacker Kalbsbries-Nuggets in Blätterteigkruste mit Trüffel-Emulsion und vergessenen Gemüsesorten zuzubereiten. Anmeldung im Office de Tourisme erforderlich.

