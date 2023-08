Le sentier des tumuli, au fil du Temps Seltz, 10 septembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

L’association Guerres Historiques propose une reconstitution des tenues de nos ancêtres qui ont reposé dans ces tombes monumentales.

Guidés par des guerriers francs à cheval lors d’une promenade, petits et grands pourront découvrir une partie de l’histoire de l’Alsace de l’âge du bronze aux mérovingiens, et découvrir des guerriers du Xème siècle venus de très loin..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 19:00:00. EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



The association Guerres Historiques proposes a reconstitution of the clothes of our ancestors who rested in these monumental tombs

Guided by Frankish warriors on horseback during a walk, children and adults can discover a part of the history of Alsace from the Bronze Age to the Merovingians, and discover 10th century warriors who came from far away.

La asociación Guerres Historiques propone una reconstrucción de los trajes que llevaban nuestros antepasados que yacían en estas tumbas monumentales.

Guiados por guerreros francos a caballo durante un paseo, grandes y pequeños podrán descubrir una parte de la historia de Alsacia, desde la Edad de Bronce hasta los merovingios, y conocer a guerreros del siglo X venidos de lejos.

Der Verein Guerres Historiques bietet eine Rekonstruktion der Kleidung unserer Vorfahren, die in diesen monumentalen Gräbern ruhten.

Geführt von fränkischen Kriegern zu Pferd während eines Spaziergangs können Groß und Klein einen Teil der Geschichte des Elsass von der Bronzezeit bis zu den Merowingern entdecken und Krieger des 10. Jahrhunderts von weit her kennenlernen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg