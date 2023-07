Trial 4×4 Seltz, 27 août 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Le trial 4×4 est un sport d’agilité, sans aucune notion de vitesse : tout est question de pilotage, de stratégie et de sang-froid. Les concurrents doivent franchir des obstacles en faisant le moins de manœuvres possibles. Ce sport associe conduite de précision et puissance mécanique : le spectacle est garanti..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



The 4×4 trial is a sport of agility, without any notion of speed: it’s all about driving, strategy and composure. Competitors must overcome obstacles with the least amount of maneuvering possible. This sport combines precision driving and mechanical power: the show is guaranteed.

El trial 4×4 es un deporte de agilidad, sin noción de velocidad: se trata de dirección, estrategia y compostura. Los competidores deben superar los obstáculos con el menor número de maniobras posible. Es un deporte que combina precisión de conducción y potencia mecánica, y el espectáculo está garantizado.

4×4-Trial ist ein Agility-Sport, bei dem es nicht um Geschwindigkeit geht: Alles dreht sich um Lenken, Strategie und Nervenstärke. Die Teilnehmer müssen Hindernisse mit möglichst wenigen Manövern überwinden. Diese Sportart verbindet präzises Fahren mit mechanischer Kraft – ein Spektakel ist garantiert.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg