Atelier bricolage Seltz, 24 août 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Ateliers de bricolage, pour les enfants de 3 à 9 ans. Places limitées, inscription souhaitée..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 16:30:00. EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Craft workshops for children aged 3 to 9. Places are limited, please register.

Talleres de manualidades para niños de 3 a 9 años. Las plazas son limitadas, inscríbase.

Bastelworkshops, für Kinder von 3 bis 9 Jahren. Begrenzte Plätze, Anmeldung erwünscht.

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg