Open air rue du Stade, 15 juillet 2023, Seltz.

Le stade St Etienne sera en feu avec le DJ von der ALM. Petite restauration sur place..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . EUR.

rue du Stade

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



The St Etienne stadium will be on fire with the DJ von der ALM. Small catering on the spot.

El estadio de St Etienne arderá con DJ von der ALM. Pequeño catering in situ.

Das Stade St Etienne wird mit DJ von der ALM in Flammen stehen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg