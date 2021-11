Sel’Thon Salins-les-Bains, 20 novembre 2021, Salins-les-Bains. Sel’Thon Salins-les-Bains

2021-11-20 – 2021-11-20

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains 9 9 EUR Le Samedi 20 Novembre Sel’Thon Pays de Salins, 35ième Téléthon Repas sur place : Morbiflette / Tarte / Café, sous un chapiteau, animé par l’association musciale salinoise.

Repas à emporter à partir de 10h : Tartiflette / Tarte. Tour de calèche par l’association de la chaux Denis. Vin chaud, buvette et tombola. +33 3 84 73 50 24 Le Samedi 20 Novembre Sel’Thon Pays de Salins, 35ième Téléthon Repas sur place : Morbiflette / Tarte / Café, sous un chapiteau, animé par l’association musciale salinoise.

Repas à emporter à partir de 10h : Tartiflette / Tarte. Tour de calèche par l’association de la chaux Denis. Vin chaud, buvette et tombola. Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Ville Salins-les-Bains lieuville Salins-les-Bains