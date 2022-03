SELS Toulouse, 26 avril 2022, Toulouse.

SELS LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse

6 EUR 6 13 Mais il faut bien « passer le temps » ; alors elles réveillent leurs papilles, se lèchent les babines, empoignent salières et poivrières à bras le corps et partent à la recherche des meilleurs moments de leur existence. Commence une partie de pingpong avec sels en lieu et place de la balle.

Théâtre 2 l’Acte

Elles sont deux, recluses au fin fond de leur appartement. Depuis combien de temps ? Elles ne le savent pas. Elles n’ont pas d’âge.

Genre : Théâtre

Salle : Cave

Durée : 1 h

Théâtre 2 l’Acte

