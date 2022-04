Selon les humains Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le jeudi 5 mai à 18:30

Selon les Humains est un groupe orléanais réuni autour des chansons de Samuel Archambault, qui racontent en français quelque chose de notre époque et de notre pays, mais aussi de notre difficulté à écouter et à être entendus.

Entrée libre sur réservation

