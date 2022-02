Selon la police Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Selon la police Cinéma d’Erquy, 21 mars 2022, Erquy. Selon la police

Cinéma d’Erquy, le lundi 21 mars à 20:30

Duree : 1h 51min Réalisateur : Frédéric Videau Interprètes : Patrick D’assumçao, Sofia Lesaffre, Laetitia Casta, Simon Abkarian, Alban Lenoir Synopsis : Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin. policier, drame Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:30:00 2022-03-21T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Selon la police Cinéma d’Erquy 2022-03-21 was last modified: by Selon la police Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 21 mars 2022 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor