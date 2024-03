Selon la couleur de votre regard : vernissage Le Bus Magique Lille, jeudi 21 mars 2024.

Selon la couleur de votre regard : vernissage Fabien est Musicothérapeute, Auteur et Peintre.

En 2016, il a décidé de tout quitter pour voyager en Amérique du Sud et en Asie sans autre but que de vivre pleinement l’instant présent. Jeudi 21 mars, 19h00 Le Bus Magique Entrée gratuite

De retour en France, il souhaite aujourd’hui transmettre les trésors d’enseignements qu’il a reçu au contact de personnes inspirantes et d’une nature époustouflante.

Notamment à travers la peinture, le Handpan et son livre « Fils… ou l’utopie d’un monde réel » (récit d’un voyageur en pleine confiance).

A travers sa propre expérience, il vous invite à revenir à Soi, à s’écouter pour vous ouvrir pleinement au monde qui nous entoure.

Principalement d’inspiration Aborigène, (aux points pour la plupart) ses peintures sont teintées des couleurs de la jungle amazonienne, de l’Inde où d’autres pays qui l’ont inspiré profondément lors de mes voyages à travers le monde. Mais aussi, et surtout, à travers différentes étapes importantes de sa vie.

Lors du vernissage du jeudi 21 mars, Fabien vous partagera des anecdotes de ce voyage ainsi que ses peintures qui seront exposées dans notre belle péniche. Il s’agira d’une invitation à la découverte de chacune d’elles pour un voyage intérieur qui se manifestera d’une façon toujours unique : selon la couleur de votre regard.

Décrochez vos ceintures, envolez-nous ! Fabien a hâte de vous rencontrer !

⚠️DATES A CONNAÎTRE ⚠️

1️⃣ EXPO :

du 21 mars au 21 avril ✨

2️⃣ VERNISSAGE & MINI-CONFERENCE

Jeudi 21 mars à 19h

Modalités :

Entrée gratuite

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

