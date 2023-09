Marché de Selommes Selommes, 24 septembre 2023, Selommes.

Selommes,Loir-et-Cher

Retrouvez le marché de Selommes tous les 4ème dimanches de chaque mois..

Dimanche 2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 12:00:00. EUR.

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Find the Selommes market every 4th Sunday of each month.

Visite el mercado de Selommes cada cuarto domingo del mes.

Finden Sie den Markt in Selommes an jedem 4. Sonntag im Monat.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT de Vendome – Territoires Vendomois