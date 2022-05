Selofan

Selofan, 30 octobre 2022, . Selofan

2022-10-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-30 8 10 Selofan, duo grec signé sur le label Fabrika, se définit ainsi : “Nous sommes les fantômes d’aujourd’hui, nous sommes les monstres de demain.”

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

