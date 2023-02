Sellin Celea Humair New Stories LE BAL BLOMET, 22 mars 2023, PARIS.

Sellin Celea Humair New Stories LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Inventer de nouvelles histoires et les partager… Au carrefour des expériences et des vies d’artistes, au-delà de l’amitié et des admirations réciproques, la naissance de ce trio apparaissait comme une rencontre incontournable, une confrontation espérée. A partir d’une vision commune et affirmée du jazz et de l’improvisation, proposant une musique résolument moderne et sans concession, ce trio d’exception vous invite à le suivre tout au long de ces « New Stories », subtils chapitres d’un ouvrage engagé.

Votre billet est ici

LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris

Inventer de nouvelles histoires et les partager…

Au carrefour des expériences et des vies d’artistes, au-delà de l’amitié et des admirations réciproques, la naissance de ce trio apparaissait comme une rencontre incontournable, une confrontation espérée. A partir d’une vision commune et affirmée du jazz et de l’improvisation, proposant une musique résolument moderne et sans concession, ce trio d’exception vous invite à le suivre tout au long de ces « New Stories », subtils chapitres d’un ouvrage engagé.

.24.2 EUR24.2.

Votre billet est ici