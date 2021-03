Sellig » Episode 5 « , 27 février 2022-27 février 2022, Plouguerneau.

Sellig » Episode 5 » 2022-02-27 17:00:00 – 2022-02-27 Rue du Colombier Espace culturel Armorica

Plouguerneau 29880 Plouguerneau

Sellig fait partie des meilleurs humoristes du moment, il est incontournable sur « Rire et chansons ». Difficile de ne pas se reconnaître dans sa galerie de portraits très actuels, dans des situations ô combien quotidiennes… »

En 20 ans de carrière Sellig s’est produit sur toutes les scènes parisiennes et françaises, du Point-Virgule à l’Olympia… Avec ce 5ème spectacle « Episode 5 », aussi délirant que familial, Sellig nous entraîne dans l’exploration de notre quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : « était-ce vraiment mieux avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa truculente soeur et son célèbre beau-frère, Bernard, pour un séjour plus que mouvementé. Vous découvrirez, entre autres, comment garder son calme dans les embouteillages.

Dans cet « Episode 5 », Sellig renoue également avec les personnages, vous ferez ainsi la connaissance d’un comédien haut en couleur, qui trouve le monde qui l’entoure extravagant.

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 http://www.espace-armorica.fr/

