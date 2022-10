Sellig – Best Of

2023-04-30 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-30 EUR 29 29 Les meilleurs sketches de Sellig, ceux que vous avez choisis, ceux qu’il a choisi…

Tout simplement le Best of.



Après avoir rempli 4 Olympia à guichets fermés, Sellig repart sur les routes de France avec un grand Best Of.



Retrouvez les grandes aventures de son beau-frère Bernard, faites un détour dans une pharmacie tenue par un personnage acariâtre et fatigué, un camelot hystérique et encore bien d’autres skecths…



Un pur divertissement qui s’adresse aux petits comme aux grands.



Chez Sellig il n’y a effectivement ni politique, ni sexe, ni provocation. Il est vrai qu’il rit avant tout de lui-même et n’hésite pas à être la victime de ses propres sketches. One man show Sellig à la Salle de l’Etoile. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

