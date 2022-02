Sellig Arles, 17 décembre 2022, Arles.

Avec ce 5ème spectacle aussi délirant que familiale, SELLIG nous entraîne dans l’exploration de notre quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : « était-ce vraiment mieux avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez, entre autres, comment garder son calme dans les embouteillages.

Dans cet épisode 5, SELLIG renoue également avec les personnages, vous ferez la connaissance d’un comédien haut en couleur qui trouve le monde qui l’entoure extravagant.

Il est inutile d’avoir vu les épisodes précédents de SELLIG pour venir rire en famille ou entre amis avec son spectacle : « EPISODE 5 ».

Après 20 ans de carrière célébrée à l’Olympia en février 2017 à guichet fermé, SELLIG est passé sur toute les scènes parisiennes et françaises, du Point-Virgule à l’Olympia.

