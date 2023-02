Portes ouvertes de l’atelier de sellerie SELLERIE BRUNISSEN Dorlisheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Dorlisheim

Portes ouvertes de l’atelier de sellerie SELLERIE BRUNISSEN, 1 avril 2023, Dorlisheim. Portes ouvertes de l’atelier de sellerie 1 et 2 avril SELLERIE BRUNISSEN Portes ouvertes de l’atelier Sellerie Brunissen avec exposition des travaux en cours, à savoir, des véhicules de collection restaurées, des selles pour des motos, des travaux de sellerie d’ameublement et de restauration diverses.

Possibilité pour les visiteurs, d’approcher les matériaux tels que les cuirs, les simili cuirs, les collections diverses et variées de tissus de couleurs et de styles différents.

Présence du Maitre Artisan de l’atelier pour toutes les explications à fournir sur le métier. SELLERIE BRUNISSEN 67120 MOLSHEIM 18B AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

