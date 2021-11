Menton Esplanade des Sablettes Alpes-Maritimes, Menton Selfie Zone Esplanade des Sablettes Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Selfie Zone Esplanade des Sablettes, 1 novembre 2021, Menton. Selfie Zone

du lundi 1 novembre au samedi 10 décembre 2022 à Esplanade des Sablettes

L’appareil photo, positionné à 150m, se déclenche et votre selfie vidéo XXL est envoyé par mail. Un pas à pas est affiché sur place (Esplanade des Sablettes) pour réussir votre cliché. N’oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Menton. Ce selfie vidéo XXL, pourra immortaliser vos souvenirs à Menton de façon originale ! Muni de votre téléphone il suffira de vous connecter à une web app ! Esplanade des Sablettes Menton – Esplanade des Sablettes Menton Garavan Alpes-Maritimes

Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Menton Lieu Esplanade des Sablettes Adresse Menton - Esplanade des Sablettes Ville Menton