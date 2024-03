Selfie, Avoir 16 ans à Naples Institut Culturel Italien Marseille 5e Arrondissement, mardi 19 mars 2024.

Selfie, Avoir 16 ans à Naples Institut Culturel Italien Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Projection du film d’Agostino Ferrente

Projection du film en présence du réalisateur Agostino Ferrente



À l’origine de ces images, un pacte passé entre un réalisateur, Agostino Ferrente, et deux ragazzi des quartiers de Naples se raconter en mode selfie. Un moyen de donner la parole à une communauté terrassée par la mort en rue d’un des leurs, Davide, et dont les voix portent peu au-delà de leur territoire. Une proposition dont Alessandro et Pietro s’émancipent rapidement c’est leur film, et ils rivalisent d’idées dramaturgiques et de mises en scène pour balancer de l’émotion à l’écran, dans un joyeux tourbillon de vie qui nous regarde.



Agostino Ferrente est un réalisateur, producteur et directeur artistique italien.

Né dans les Pouilles, Agostino Ferrente, diplômé de cinéma, prend part à Ipotesi Cinema, laboratoire dirigé par Ermanno Olmi.

En 2001, il fonde à Rome le collectif Apollo 11 pour sauver le cinéma du même nom, alors voué à être transformé en salle de bingo, en le transformant en l’un des centres culturels les plus vivants de la ville.

En 2002, il crée avec le musicien Mario Tronco L’Orchestra di Piazza Vittorio, plus grand groupe multi-ethnique du monde, qui lui a inspiré un documentaire du même nom.

Il a collaboré avec Vittorio De Seta, Alberto Grifi, Silvano Agosti et Margherita Hack.

En 2013, il présente Le Cose belle à la Mostra de Venise, co-réalisé avec Giovanni Piperno.

Selfie lui a valu de très nombreuses sélections et prix en festivals. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Selfie, Avoir 16 ans à Naples Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-14 par Ville de Marseille