Self Publish, Be Happy Maison Européenne de la Photographie – Bibliothèque, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 20 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 20h

La MEP acquiert la collection d’ouvrages photographiques de Self Publish, Be Happy.

Self Publish, Be Happy, créée et dirigée par Bruno Ceschel, qui fête tout juste ses 10 ans, édite et collectionne les ouvrages de jeunes photographes internationaux depuis sa création à Londres. Maison d’édition d’un nouveau genre, Self Publish, Be Happy défie les frontières traditionnelles de la création de livres, pour réaliser des projets d’artistes exceptionnels sous la forme de publications en édition limitées ou multiples, d’artefacts, d’estampes et d’affiches.

Fidèle à sa volonté de promouvoir l’édition photographique, à la fois comme mode de diffusion privilégié et comme espace d’inventivité pour la création émergente, la MEP enrichit sa bibliothèque de l’une des plus importantes collections d’ouvrages photographiques contemporains. Près de 3000 ouvrages, maquettes originales et auto-éditions rejoignent les 33 000 livres que compte déjà la bibliothèque de la MEP.

Maison Européenne de la Photographie – Bibliothèque 5/7 Rue de Fourcy Paris 75004

© Self Publish, Be Happy