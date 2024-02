Self Défense Paris Sportives 24 Paturle Paris, samedi 25 mai 2024.

Du samedi 25 mai 2024 au samedi 28 septembre 2024 :

samedi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Cours de self défense pour femmes accessible à toutes.

Hustle Paris, porteur de projet pour « Paris Sportives », se réjouit de contribuer à cette initiative visant à encourager les femmes à utiliser les terrains de sport en accès libre. Nous sommes honorés de participer au programme « Transformations olympiques » et de travailler en partenariat avec la Ville de Paris et Paris 2024 pour promouvoir la pratique sportive féminine et la mixité dans notre ville. L’opération, qui a pour but de permettre aux femmes de pratiquer gratuitement une activité sportive dans la capitale, est une belle réussite.

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé : LIEN

Nous vous accueillons :

Samedi dans le 14eme de 14h à 16h

GRATUIT sur inscription

Pour les femmes

Paturle 1 rue Paturle 75014

Contact : +33651910585 hustle.paris.sportives@gmail.com https://www.facebook.com/HustleParisAsso/ https://www.facebook.com/HustleParisAsso/ https://ts2karh1.forms.app/formulaire-dinscription-1

