SELEXION VOCALE #4 Makeda, 22 octobre 2021, Marseille.

SELEXION VOCALE #4

Makeda, le vendredi 22 octobre à 20:00

Après cette période creuse et complétement insupportable pour les organisateurs. Nous revenons enfin. Avec la participation de KINTFLOSHCREW, de KIFAITCA, en accord avec Le Makeda et le TWERKISTAN, nous sommes heureux de vous présenter le : SELEXION VOCALE #4 —————————————————————————— Avec la participation de : L’AFFREUX JOJO / TEAZY / KOUSS / BURL KATANA / LINF / LIGNO / LEO / YOUSSEF-KTAMA —————————————————————————— Descriptif : — L’AFFREUX JOJO : Rappeur issu du 20ème arrondissement, où il y fait ses classes. Ex membre du groupe LE GOUFFRE, avec qui, il participe à beaucoup de projets musicaux, et en tournées. Il a déjà 2 ep à son actif en solo, “Portraits Gâchés” en 2017, et “Jungle urbaine Pt1” avnt 2020. Avant la fin 2021 sortira le Epavec le beat maker “At-ohms” de kickhunters Beats.. On a pu l’entendre aux côtés d’artistes tels que Despo Rutti, Souffrance, Swift Guad, Deen Burbigo, Nepal, Mani Deiz, Neoklash, Nakk, Joe Luccaz…pour citer qu’eux. [https://www.youtube.com/watch?v=aO_hFQRElm0](https://www.youtube.com/watch?v=aO_hFQRElm0)… [https://www.youtube.com/watch?v=gQxoQREELic](https://www.youtube.com/watch?v=gQxoQREELic)… [https://www.youtube.com/watch?v=YCTBsxHJk5c](https://www.youtube.com/watch?v=YCTBsxHJk5c)… [https://www.youtube.com/watch?v=tEtwl394gIc](https://www.youtube.com/watch?v=tEtwl394gIc)… — TEAZY : Jeune rappeur de 20 ans, venant de Jouques (dans les alentours d’Aix-en-Provence). Il fait ses premières apparitions dans un freestyle 1#Premièrehistoire, et au Makeda le 13/09/2019. Avec des flows variés entre la scène old school et trap, il voyage entre deux générations Hip-Hop. Ses influences sont LUNATIC, ZIKXO, LIM et GUIZMO. Son premier projet « Lap », composé de 6 sons clipés que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, a vu le jour au printemps 2021. De nombreuses idées en tête pour la fin d’année, Teazy ne compte pas s’arrêter là. [https://www.youtube.com/watch?v=S1d7KDbI_sc](https://www.youtube.com/watch?v=S1d7KDbI_sc)… [https://www.youtube.com/watch?v=l1dRvwEDpEI&t=13s](https://www.youtube.com/watch?v=l1dRvwEDpEI&t=13s)… [https://www.youtube.com/watch?v=tWT4btXLff0](https://www.youtube.com/watch?v=tWT4btXLff0)… — KOUSS aka Savant de Mars : Rappeur connu des open mics de la cité phocéenne. Finaliste 2018 et 2019 du concours Red Bull Dernier Mot. Finaliste End Of The Weak 2k21 Membre du collectif Le Commencement et de l’association Kif-Kif Art. Sa musique est le parfait mélange entre sonorités trap, banger et morceaux mélodieux plus sensibles. Mélants égotrip, rap conscient et pur introspection, KOUSS par ces textes plein d’ironie et de sarcasmes, nous livre une vision acide du monde qui l’entoure. [https://www.youtube.com/watch?v=5QTx1D5RTNg&ab_channel=KOUSS](https://www.youtube.com/watch?v=5QTx1D5RTNg&ab_channel=KOUSS) — LEO : Agé de 21 ans et issue des Oliviers, quartier de Marseille (13e). Il commence le rap sérieusement il y’a 3-4 ans par l’itinéraire de concours, depuis il travaille la production studio pour se perfectionner. Il débute sur de la Trap puis dérive progressivement sur la Drill. Leo ne s’enferme pas dans un style, sa musique s’adapte à toutes sortes de sonorités, l’inspiration pour seul guide. — BURL KATANA : Gitan et marseillais de 25 ans, rap depuis plus d’1 an et demi. Depuis la musique est devenu son mode de vie, ces inspirations sont : IAM, FF, Pop Smoke, Russ Millions, SCH… Ses textes assez hardcore nous racontent son univers de chaos, entre drill, trap et rap marseillais, il ajoute une touche d’originalité en mêlant le français, l’anglais et le gitan. — LIGNO : 19 ans et originaire des Oliviers, il débute le rap très tôt. Bercé par un environnement où la musique est constamment présente, à l’âge de 11 ans le rap entre dans son ADN. Au cours de ces 4/5 dernières années il se développe artistiquement en indépendant. Artiste tout terrain proposant de l’originalité, Ligno se fais facilement reconnaître par son aspect visuel atypique — LINF : Rappeur français bercé par le hip hop et ses codes depuis son plus jeune âge. En 2018, il décide de se lancer dans ce mouvement culturel. Il se produit dans de nombreux concert. On a pu le voir en premières parties de Nekfeu, Moha la squale. Vous avez envoyé Rappeur connu des open mics de la cité phocéenne. Finaliste 2018 et 2019 du concours Red Bull Dernier Mot. Finaliste End Of The Weak 2k21 Membre du collectif Le Commencement et de l’association Kif-Kif Art Il est également suivi par l’association Kif-Kif Art. Sa musique est le parfait mélange entre sonorités trap, banger et morceaux mélodieux plus sensibles. Mélants égotrip, rap conscient et pur introspection, KOUSS par ces textes plein d’ironie et de sarcasmes, nous livre une vision acide du monde qui l’entoure. DJ set YOUSS-KTAMA AFTER TWERKISTAN : Dj set TWERKISTAN 23h30 / 2h00. —————————————————————————— HORAIRES : 20h00 / 2h00. PASS SANITAIRE obligatoire. Prix entrée sur place : 5 euros + 1 euro d’adhésion. Moyen de paiement : espèces.

5€ + 1€ d’adhésion

♫RAP♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T02:00:00