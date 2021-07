Sélestat Parvis de la Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin, Sélestat Sélestat sous les fleurs de lys Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Sélestat sous les fleurs de lys Parvis de la Bibliothèque Humaniste, 18 septembre 2021, Sélestat. Sélestat sous les fleurs de lys

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parvis de la Bibliothèque Humaniste

### Lors d’une visite guidée, découvrez l’influence française que le rattachement de l’Alsace à la France a eu sur l’architecture. Après le rattachement de l’Alsace à la France en 1648, l’influence française sur l’architecture se ressent. C’est à cette époque que sont bâties l’enceinte Vauban, mais aussi les constructions de style classique, telles l’ancien hôtel d’Andlau, l’ancien hôpital bourgeois ou encore l’hôtel de ville. Venez apprendre à reconnaître les signes distinctifs des édifices de cette période.

Gratuit. Limitée à 20 personnes. Départ : Place du Doteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

Lors d’une visite guidée, découvrez l’influence française que le rattachement de l’Alsace à la France a eu sur l’architecture. Parvis de la Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Parvis de la Bibliothèque Humaniste Adresse Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Ville Sélestat lieuville Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat