### Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871, l’Alsace et la Moselle sont annexées à l’Empire allemand et forment le _Reichsland_. Découvrez l’influence allemande sur l’architecture de Sélestat. À cette époque, de grands travaux sont entrepris sur les nouveaux territoires annexés à l’image de la construction de la _Neustadt_ à Strasbourg ou du quartier allemand à Metz. À Sélestat aussi, l’empreinte allemande est présente : château d’eau, poste, caserne… Venez découvrir les édifices érigés ou remaniés entre 1871 et 1914 et les caractéristiques de l’architecture wilhelmienne.

Gratuit. Visite limitée à 20 personnes. Départ : Place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

