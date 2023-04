Journées nationales de l’architecture 1 place du Dr Maurice Kubler, 14 octobre 2023, Sélestat.

Visite du bâtiment et de ses coulisses à la recherche des traces de l’ancienne Bibliothèque Humaniste.

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-15 . 0 EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Visit of the building and its backstage in search of the traces of the old Humanist Library

Visita del edificio y sus bastidores en busca de las huellas de la antigua Biblioteca Humanista

Besichtigung des Gebäudes und seiner Kulissen auf der Suche nach den Spuren der alten Humanistischen Bibliothek

