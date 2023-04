Sortie : l’équilibre de la forêt, 16 septembre 2023, Sélestat.

Sortie dans l’Illwald en compagnie d’un animateur nature et d’un chasseur pour comprendre son écosystème et comment son équilibre est maintenu.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 17:00:00.

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Trip to the Illwald with a nature guide and a hunter to understand its ecosystem and how its balance is maintained

Una excursión al Illwald con un guía naturalista y un cazador para comprender su ecosistema y cómo se mantiene su equilibrio

Ausflug in den Illwald in Begleitung eines Naturanimateurs und eines Jägers, um sein Ökosystem zu verstehen und wie sein Gleichgewicht erhalten wird

