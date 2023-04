Balade théâtralisée : Sélestat à la Renaissance 1 place du Dr Maurice Kubler, 2 août 2023, Sélestat.

Suivez Agnès pour une balade costumée et contée sur le thème de la Renaissance à Sélestat.

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 11:45:00. EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Follow Agnès for a costumed and storytelling stroll on the theme of the Renaissance in Sélestat

Siga a Agnès en un paseo con disfraces y cuentacuentos sobre el tema del Renacimiento en Sélestat

Folgen Sie Agnès auf einen kostümierten und erzählten Spaziergang zum Thema Renaissance in Sélestat

