Visite guidée costumée : retour au Moyen Age 1 place du Dr Maurice Kubler, 26 juillet 2023, Sélestat.

Suivez Barbara à travers les rues de Sélestat pour découvrir son quotidien au Moyen Âge.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 11:45:00. 0 EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Follow Barbara through the streets of Selestat to discover her daily life in the Middle Ages

Siga a Bárbara por las calles de Sélestat para descubrir su vida cotidiana en la Edad Media

Folgen Sie Barbara durch die Straßen von Sélestat und entdecken Sie ihren Alltag im Mittelalter

