Enquête policière : les reliques de Sainte Foy 1 place du Dr Maurice Kubler, 22 juillet 2023, Sélestat.

Plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte Foy ! A partir de 13 ans, groupe idéal de 3 à 6 personnes.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 17:00:00. EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Dive into the heart of the Middle Ages and take part in a police investigation to solve the mystery of the relic of Saint Foy! From 13 years old, ideal group of 3 to 6 people

¡Sumérgete en el corazón de la Edad Media y participa en una investigación policial para resolver el misterio de la reliquia de Santa Foy! A partir de 13 años, grupo ideal de 3 a 6 personas

Tauche ein in das Mittelalter und nimm an einer polizeilichen Ermittlung teil, um das Geheimnis der Reliquie von Sainte Foy zu lüften! Ab 13 Jahren, ideale Gruppengröße 3 bis 6 Personen

Mise à jour le 2023-03-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme