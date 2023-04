Visite guidée : Sélestat insolite 1 place du Dr Maurice Kubler, 13 juillet 2023, Sélestat.

Découverte des détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et à la grande histoire de Sélestat.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 12:00:00. 0 EUR.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of unusual details and surprising anecdotes related to the history of Sélestat

Descubrimiento de detalles insólitos y anécdotas sorprendentes relacionadas con la historia de Sélestat

Entdeckung ungewöhnlicher Details und überraschender Anekdoten im Zusammenhang mit der kleinen und großen Geschichte von Sélestat

