Tournoi Ultimate Frisbee Chemin Grubweg, 1 juillet 2023, Sélestat.

Week-end entier de matchs de frisbee et d’animations avec plus de 200 joueurs et joueuses de clubs français et étrangers.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 18:00:00. 0 EUR.

Chemin Grubweg

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



A whole weekend of frisbee games and animations with more than 200 players from French and foreign clubs

Todo un fin de semana de partidos y actividades de frisbee con más de 200 jugadores de clubes franceses y extranjeros

Ein ganzes Wochenende mit Frisbee-Matches und Animationen mit über 200 Spielern und Spielerinnen aus französischen und ausländischen Vereinen

