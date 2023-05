Concert : Vincent Niclo Rue du Babil, 30 juin 2023, Sélestat.

Le Ténor Vincent Niclo propose un récital unique, intime et acoustique dans les plus belles églises et cathédrales de France.

2023-06-30

Rue du Babil

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Tenor Vincent Niclo offers a unique, intimate and acoustic recital in the most beautiful churches and cathedrals of France

El tenor Vincent Niclo ofrece un recital único, íntimo y acústico en las iglesias y catedrales más bellas de Francia

Der Tenor Vincent Niclo bietet ein einzigartiges, intimes und akustisches Rezital in den schönsten Kirchen und Kathedralen Frankreichs

