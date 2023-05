Concert d’élèves de l’Ecole de Musique Quai de l’Ill, 27 juin 2023, Sélestat.

Traditionnel concert de fin d’année des élèves de l’Ecole de Musique.

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 . 0 EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Traditional end of year concert of the students of the Music School

Tradicional concierto de fin de curso de los alumnos de la Escuela de Música

Traditionelles Jahresendkonzert der Schüler der Ecole de Musique

Mise à jour le 2023-04-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme