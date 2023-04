Fête du jardin du FRAC 1 route de Marckolsheim Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Fête du jardin du FRAC 1 route de Marckolsheim, 3 juin 2023, Sélestat. Nombreuses activités et présence d’artistes autour de « Schatz & Jardin ».

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. 0 EUR.

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Numerous activities and presence of artists around « Schatz & Jardin Numerosas actividades y artistas en torno a « Schatz & Jardin Zahlreiche Aktivitäten und die Anwesenheit von Künstlern rund um « Schatz & Garten » Mise à jour le 2023-03-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu 1 route de Marckolsheim Adresse 1 route de Marckolsheim Ville Sélestat Departement Bas-Rhin Lieu Ville 1 route de Marckolsheim Sélestat

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Fête du jardin du FRAC 1 route de Marckolsheim 2023-06-03 was last modified: by Fête du jardin du FRAC 1 route de Marckolsheim 1 route de Marckolsheim 3 juin 2023 1 route de Marckolsheim Sélestat

Sélestat Bas-Rhin