Rendez-vous aux jardins : le Jardin des Piquants 25 rue de la Forêt, 3 juin 2023, Sélestat.

Venez découvrir des bâtons de pluie, des Echinopsis, des Eulichnia, des Echinocactus et plus de 1 600 cactus et plantes grasses.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. 0 EUR.

25 rue de la Forêt

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover rain sticks, Echinopsis, Eulichnia, Echinocactus and more than 1600 cacti and succulents

Venga a descubrir palos de lluvia, Echinopsis, Eulichnia, Echinocactus y más de 1600 cactus y suculentas

Kommen Sie und entdecken Sie Regenstäbe, Echinopsis, Eulichnia, Echinocactus und über 1.600 Kakteen und Sukkulenten

Mise à jour le 2023-04-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme