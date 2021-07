Sélestat Parvis de la Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin, Sélestat Sélestat au Moyen Âge Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Le Moyen Âge est une période historique qui a fortement marqué le paysage sélestadien. Venez découvrir la richesse et la beauté des édifices de cette période. Mentionnée pour la première fois au VIIIe siècle, Sélestat connaît plusieurs phases d’essor entre le XIe et le XVe siècle. Églises, vestiges d’enceinte et quartiers anciens nous plongent encore dans ce passé médiéval.

Gratuit. Limitée à 20 personnes. Départ : Place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

Le Moyen Âge est une période historique qui a fortement marqué le paysage sélestadien. Venez découvrir la richesse et la beauté des édifices de cette période.

