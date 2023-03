Aventure interactive : Odyssée Sélestat Catégories d’Évènement: 67600

67600 . EUR En collaboration avec Mosquito, atelier de création de design interactif, la Bibliothèque Humaniste vous propose une aventure unique. Voyagez au cœur des collections entre expérience numérique, jeu participatif et réalité virtuelle. A travers des univers inspirés de nos livres et objets précieux, vous serez le héros d’un scenario sur mesure, aux quatre coins du monde et du temps. Tour à tour viking, navigateur, guerrier grec, soldat américain de la Seconde Guerre mondiale ou chasseur de licorne, libérez les livres de la Bibliothèque ! En équipe de 2 à 4 joueurs, à partir de 13 ans. Jeu participatif en hyper réalité virtuelle, vous serez le héros d’un scénario sur mesure à la Bibliothèque Humaniste, à partir de 13 ans +33 3 88 58 07 20 Sélestat

