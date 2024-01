Sortie il y a du changement dans l’air Sélestat, samedi 18 mai 2024.

Sortie il y a du changement dans l’air Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Partez à la recherche des indices du changement et découvrez toute l’intelligence que cette zone humide déploie pour s’adapter

Un changement s’opère, les conditions climatiques changent et la nature avec. Durant l’après-midi, autour de la gravière, voyons comment dans le milieu naturel, la faune et la flore s’adaptent. Des petites modifications imperceptibles mais qui peuvent avoir de grandes conséquences ont lieu. Partons à la recherche des indices de ce changement et découvrons toute l’intelligence que cette zone humide déploie pour s’adapter.

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est eco.tourisme@maisonnaturemutt.org



