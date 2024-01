Visite guidée les anciens bains municipaux Sélestat, samedi 2 mars 2024.

Visite guidée les anciens bains municipaux Sélestat Bas-Rhin

Profitez d’un plongeon dans le passé des bains municipaux pour retrouver les décors de jadis et découvrir l’histoire énigmatique de ce lieu !

Plus traditionnellement appelés bains chauds, les bains municipaux voient le jour en 1928. Issus d’un courant hygiéniste et social, ils mettent à disposition des habitants plusieurs baignoires et douches. Pendant plus de 60 ans, les Sélestadiens les fréquentent avant leur fermeture au début des années 1990. Profitez d’un plongeon dans le passé pour retrouver les décors de jadis et découvrir l’histoire énigmatique de ce lieu !

