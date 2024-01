Atelier enfants ça décoiffe ! Sélestat, mardi 5 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 16:30:00

Atelier créatif pour les enfants en lien avec le livre « L’Etrange et merveilleux petit livre d’art », à partir de 6 ans

Les livres de la Bibliothèque Humaniste sont parfois surprenants. C’est le cas de l’Etrange et merveilleux petit livre d’art qui propose un catalogue de motifs aux artistes de la Renaissance. Après avoir découvert de plus près ce trésor, pioche des idées dans les pages du livre et réalise un costume de papier.

A vivre en famille dès l’âge de 6 ans.

1 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@bibliotheque-humaniste.fr



