Présentation d’un ouvrage original Sélestat, mercredi 7 février 2024.

Présentation d’un ouvrage original Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 16:30:00

fin : 2024-02-07 17:15:00

Venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti exceptionnellement du trésor de la Bibliothèque Humaniste – places limitées

Dans l’écrin de la salle de lecture de la Bibliothèque Humaniste, venez découvrir et admirer de près un ouvrage sorti exceptionnellement du trésor. Lors de ce moment privilégié, un médiateur culturel partagera avec vous l’histoire, le contenu, les origines de cet ouvrage, et parfois aussi les interrogations qu’il peut susciter.

0 EUR.

1 place Docteur Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@bibliotheque-humaniste.fr



L’événement Présentation d’un ouvrage original Sélestat a été mis à jour le 2024-01-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme