Concert Misa Criolla & Navidad Nuestra Sélestat, samedi 27 janvier 2024.

Concert Misa Criolla & Navidad Nuestra Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

3 formations musicales se sont regroupées pour présenter la Misa Criolla et la Navidad Nuestra d’Ariel Ramirez

Un évènement musical unique dans le bassin rhénan !

Ce projet est une aventure musicale transfrontalière réunissant plusieurs formations du Bassin Rhénan autour d’un groupe de musiciens originaires du Pérou, d’Argentine, de Colombie et d’Allemagne dont la musique et les rythmes des andes ne saurait nous laisser indifférents.

Les formations dirigées par Erich VOGT-CALDERARA :

La chorale Cecilia’s Swing regroupant des choristes de Wickerschwihr et ses environs

Le choeur Florijazz issu d’un atelier vocal jazz de Mission voix d’Alsace et regroupant des choristes de tout le département du Haut-Rhin

D’anciens choristes de la chorale franco-allemande Why Note Blue Notes de Strasbourg et de la ville de Lahr

Cet ensemble ainsi constitué pour l’occasion présentera la Misa Criolla et la Navidad Nuestra d’Ariel RAMIREZ

La Misa Criolla :

La Misa Criolla (messe créole), est une oeuvre musicale pour solistes, choeur et orchestre, de nature religieuse et folklorique.

La Navidad Nuestra :

La Navidad Nuestra se compose de 6 parties avec différents rythmes argentins qui racontent l’histoire classique de Noël, de l’annonce de la naissance à Marie par l’ange Gabriel à la fuite en Égypte.

0 EUR.

Place du Marché Vert

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est michele.mura2@wanadoo.fr



