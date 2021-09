Sélest’Art : Biennale d’art contemporain Sélestat, 25 septembre 2021, Sélestat.

Sélest’Art : Biennale d’art contemporain 2021-09-25 – 2021-10-31

Sélestat Bas-Rhin Sélestat

La biennale d’art contemporain met à l’honneur l’espace public à travers des œuvres d’art plus surprenantes les unes que les autres. Sur la thématique “Forêt dans la ville”, 8 installations seront à découvrir : place de la République, place d’Armes, parc des Remparts, mobilier urbain d’affichage, place du Dr Maurice Kubler, square Paul-Louis Weiler, square Ehm et parvis de la Commanderie St-Jean. Rencontre possible avec les artistes lors du week-end d’ouverture les 25 et 26 septembre de 14h à 18h. Certains lieux d’exposition sont susceptibles d’être modifiés.

Biennale d’art contemporain avec 8 œuvres à découvrir sur le thème de la “Forêt dans la ville”

+33 3 88 58 45 43

La biennale d’art contemporain met à l’honneur l’espace public à travers des œuvres d’art plus surprenantes les unes que les autres. Sur la thématique “Forêt dans la ville”, 8 installations seront à découvrir : place de la République, place d’Armes, parc des Remparts, mobilier urbain d’affichage, place du Dr Maurice Kubler, square Paul-Louis Weiler, square Ehm et parvis de la Commanderie St-Jean. Rencontre possible avec les artistes lors du week-end d’ouverture les 25 et 26 septembre de 14h à 18h. Certains lieux d’exposition sont susceptibles d’être modifiés.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par