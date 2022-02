Sélène Saint-Aimé Trio Le Moulin à Jazz, 25 février 2022, Vitrolles.

Sélène Saint-Aimé Trio

Le Moulin à Jazz, le vendredi 25 février à 21:00

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ MARE UNDARUM – Récompensée aux Victoires du Jazz 2021 dans la catégorie Révélation, Sélène Saint-Aimé est une contrebassiste, chanteuse et compositrice d’un jazz inventif, libre et savamment orchestré. Avec son premier album « Mare Undarum », la jeune artiste fascine par sa richesse, sa poésie et son originalité : un mélange entre la chaleur des cuivres, le bois des cordes et le rythme du tambour bèlè, qui laisse affleurer des influences caribéennes et africaines. Ce goût pour une musique inventive et riche, Sélène Saint-Aimé le doit notamment à sa rencontre, entre Paris et New-York, avec des musiciens de renommée internationale comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico ou encore Ron Carter. Pour sa venue à Vitrolles, elle sera accompagnée du saxophoniste Irving Acao et de son fidèle percussionniste Boris Rein-Adélaïde. Un trio envoutant et unique à découvrir au Moulin à Jazz… – Sélène Saint-Aimé : contrebasse et chant Irving Acao : saxophone Boris Rein-Adélaïde : tambour bèlè – + d’infos => [https://bit.ly/3IwLDNd](https://bit.ly/3IwLDNd) Réservations => [https://bit.ly/3fUnS5I](https://bit.ly/3fUnS5I)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

♫JAZZ♫

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



