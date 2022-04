Sélections pour les Tréteaux chantants Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec Finistère Les Tréteaux Chantants permettent aux plus belles voix, de plus de 50 ans, de s’affronter sur scène. Chaque vainqueur représente son territoire lors de la grande finale du Pays des Brest organisée en novembre. La communauté de communes organise la nouvelle édition des Tréteaux du Pays des Abers. Elle sera suivie d’un concert du groupe “Si on chantait ?” Vous souhaitez vous inscrire et participer : Le dépôt des candidatures s’effectue, dès à présent, auprès de la communauté de communes du Pays des Abers. accueil@pays-des-abers.fr +33 2 98 37 66 00 https://www.pays-des-abers.fr/treteaux-chantants-du-pays-des-abers.html Les Tréteaux Chantants permettent aux plus belles voix, de plus de 50 ans, de s’affronter sur scène. Chaque vainqueur représente son territoire lors de la grande finale du Pays des Brest organisée en novembre. La communauté de communes organise la nouvelle édition des Tréteaux du Pays des Abers. Elle sera suivie d’un concert du groupe “Si on chantait ?” Vous souhaitez vous inscrire et participer : Le dépôt des candidatures s’effectue, dès à présent, auprès de la communauté de communes du Pays des Abers. Salle Tanguy Malmanche Place du Champ de Foire Plabennec

