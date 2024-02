Selections France Club 2024 Patinoire LAFAYETTE Besançon, dimanche 18 février 2024.

L’ASBP organise les sélections pour le championnat de France des clubs de patinage artistique

Les 17 et 18 février 2024, l’Association Sportive Besançon Patinage ASBP organise les

Sélections France Clubs (SFC) à la Patinoire Lafayette de Besançon. Cette manifestation

est une compétition de patinage artistique par équipes, qui est proposée à l’ensemble des clubs de patinage artistique du Nord-Est. Elle permettra la qualification des équipes pour la finale des championnats de France des Clubs qui se déroulera à Annecy le 6 avril 2024.

Cette année, les SFC accueilleront 198 patineurs, provenant de 16 clubs de toute la zone Nord-Est. Un panel de 23 officiels d’arbitrage assurera le bon déroulement de cette compétition. Deux jours intenses attendent donc ces sportifs, ainsi que les arbitres et les bénévoles. Les couleurs de l’ASBP seront représentées par 5 patineuses, qui concourront en division 2 et en division 3.

L’ASBP est un tout jeune club, puisqu’il n’a qu’un an et demi d’existence, mais il bénéficie de la grande expérience de son entraîneur Benoît Sibiet, détenteur d’un diplôme d’État, de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DDEES) et du titre de spécialiste technique national (officiel d’arbitrage). L’ASBP se veut être un club accessible à tous , proposant des disciplines variées (patinage artistique, ballet sur glace, ice cross et freestyle) en loisir ou en compétition et une ouverture à un public large ouverture sur le quartier de Planoise, via l’accueil de jeunes du quartier, accompagnement de jeunes en situation de handicap. Des projets divers et variés, à caractères sociaux verront le jour début 2024, afin de permettre à tout à chacun de trouver son équilibre sur la glace, comme dans la vie. L’ASBP s’appuie sur des valeurs associatives fortes confiance,convivialité, respect des autres, transparence, pour que chacun puisse trouver du plaisir dans la pratique du sport.

Le club remercie la Fédération Française des Sports de Glace et la Ligue Bourgogne

Franche-Comté des Sports de Glace pour la confiance qu’elles lui accordent pour l’organisation d’une telle manifestation, ainsi que la ville de Besançon et la direction de la patinoire pour la mise à disposition des moyens nécessaires à la bonne réussite de cette compétition, sans oublier tous les partenaires qui nous soutiennent. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 07:30:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

Patinoire LAFAYETTE 5 Rue Louis GARNIER

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@asbpatinage.fr

