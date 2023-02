Sélectionné – Théâtre Marigny, Paris THEATRE MARIGNY – STUDIO, 7 février 2023, PARIS.

Sélectionné – Théâtre Marigny, Paris THEATRE MARIGNY – STUDIO. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-02 16:00. Tarif : 39.0 à 59.0 euros.

PLAY TWO LIVE (L-R- 19-578) présente AMIR HADDAD dans SÉLECTIONNÉ Mise en scène Steve Suissa L’incroyable destin du nageur Alfred Nakache L’incroyable destin du nageur Alfred Nakache, incarné par Amir Haddad. Alfred Nakache fait partie de ces héros des temps modernes dont l’histoire est méconnue. Gamin de Constantine, t oulousain d’adoption, il est le meilleur nageur français des années 19 40. Arrêté par la gestapo puis déporté, il a nagé dans les bassins insalubres du camp d’Auschwitz dont sa femme et sa fille ne sont jamais revenues. En leur mémoire, ce survivant de l’horreur s’est relevé et a repris la compétition jusqu’à récupérer son titre de Champion de France et représenter à nouveau son pays aux Jeux Olympiques. Sélectionné – Théâtre Marigny EUR39.0 39.0 euros

THEATRE MARIGNY – STUDIO PARIS CARRÉ MARIGNY 75008

