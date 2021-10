Sélection Kerrhores des Tréteaux Chantants Le Relecq-Kerhuon, 10 novembre 2021, Le Relecq-Kerhuon.

Sélection Kerrhores des Tréteaux Chantants 2021-11-10 14:00:00 – 2021-11-10 17:00:00 Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon, l’Astrolabe

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Vous aimez chanter, en solo ou en duo ? Vous avez plus de 50 ans ? Ce concours de chant ouvert aux chanteurs amateurs est peut-être fait pour vous. Participez aux sélections Kerhorres des Tréteaux Chantants et devenez l’une des voix de la commune. Nous sommes chaque année à la recherche de nouveaux talents, alors lancez-vous et inscrivez-vous auprès du service culture.

Le temps d‘un après-midi convivial, ces sélections sont placées sous le signe de la chanson et animées par Yvon Etienne. Après le passage des candidats sur scène, la deuxième partie est rythmée par le concert du Duo Medley.

La grande finale des Tréteaux Chantants se déroulera à la Brest Arena, le mardi 30 novembre. Les musiciens franco-algériens d’Al Orchestra accompagneront Enrico Macias pour l’occasion.

Tout public

Durée : 3h

Accès libre

animation@plouarzel.fr +33 2 98 31 95 33

